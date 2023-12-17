В Госдуме заявили, что Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ

Депутат Государственной Думы РФ от Удмуртской Республики Андрей Исаев заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Исаев сообщил, что свое решение российский лидер подтвердил на встрече с руководителями фракций Госдумы. Его слова приводят РИА Новости.

«Он (Путин) не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ... пенсионеры будут освобождены», – сообщил Исаев.

7 декабря 2023 года Госдума РФ приняла закон об отмене банковской комиссии при оплате ЖКУ для граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Перечень физических лиц, на которых распространяется нововведение, должно определить правительство РФ.

В четверг, 14 декабря, Путин проводил итоговую пресс-конференцию, объединенную с прямой линией. В ходе мероприятия глава государства заявил об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ для всех пенсионеров.

Позже стало известно, что Путин оговорился, сообщая обо «всех» пенсионерах. На самом деле президент имел в виду граждан льготной категории, к которым, как правило, относятся многие пенсионеры. Несмотря на это, Путин назвал свою оговорку «хорошей» и решение об отмене комиссии теперь распространяется на всех пенсионеров.

Ранее Путин высказался о взаимоотношениях со странами НАТО, а также выразил свое мнение относительно вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Также глава государства рассказал, как собирается отмечать Новый год.