Базы США на крупнейших месторождениях Сирии подверглись массовым ракетным ударам

Американские военные базы на месторождениях Конико и Омар в Сирии обстреливают ракетами. Об этом источник с места событий сообщил РИА Новости.

По данным агентства, в сторону американской базы на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зо прилетело не менее 10 ракет. Часть из них попала по цели, из-за чего на объекте начался серьезный пожар.

В то же время ракеты прилетели на месторождение Омар. Однако удар пришелся по так называемой зеленой зоне: местности, где развернут военгородок. Там живут американские военнослужащие. Есть ли среди них пострадавшие или жертвы неизвестно.

Напомним, 1 октября Иран запустил свыше 400 ракет в сторону Израиля. Позже стало известно про пересечение воздушного пространства Иордании. Иран, по данным СМИ, ударил по израильским авиабазе и истребителям F-35. Известно как минимум о шести погибших на израильских территориях в ходе обстрела.

Ранее сообщалось, что президент США отдал приказ военным после атаки Ирана на Израиль.