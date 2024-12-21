Беглов: в Петербурге экстренно усилили меры антитеррористической безопасности

Отмечается, меры приняты в свете происходящих в последнее время событий, когда завербованные украинскими мошенниками российские граждане идут на бессознательные поджоги зданий и устраивание взрывов в общественных местах.

Напомним, сегодня, в субботу, 21 декабря, в одном из отделений банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел инцидент с взрывом в Сбербанке, который устроила пенсионерка. В результате происшествия никто не получил травм. Женщина была вскоре задержана полицией.

«Продолжаются попытки совершения терактов в России и в Санкт‑Петербурге. Подобная деятельность подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», — предупредил Беглов.

При этом губернатор попытался успокоить жителей и гостей Петербурга, добавив, что ситуация в городе полностью контролируемая.

Ранее сообщалось, что завербованная украинцами пенсионерка взорвала несколько петард в МФЦ на севере Москвы. А после в подмосковном Королеве эвакуировали целый торговый центр из-за подрыва петарды. Также произошел подрыв неизвестным петардой помещения «Почты России» в Химках Московской области.