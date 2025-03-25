Четыре человека пострадали в Махачкале при взрыве газа в салоне сотовой связи

Количество пострадавших при взрыве газа в магазине сотовой связи в Махачкале выросло до четырех, сообщил источник РЕН ТВ.

По данным ТАСС, после взрыва начался пожар. Как пишет SHOT, три человека находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее стало известно, что в Махачкале второй раз за день прогремел взрыв. Он повредил магазин сотовой связи. На месте чрезвычайной ситуации (ЧС) работают спасательные службы.

Утром 25 марта взрыв также произошел в жилом многоэтажном доме в столице Дагестана. Предварительно, его причиной также является утечка газа. Как стало известно ТАСС, многоэтажка не была введена в эксплуатацию. Разрешение на проживание в ней выдано не было.

Ранее взрыв в жилом трехэтажном доме произошел в Ростовской области. Предварительно установлено, что его причина не связана с газом.