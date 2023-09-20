При взрыве газа в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе погибли два человека. Об этом со ссылкой на источник сообщил «360» .

По информации собеседника телеканала, под завалами сейчас находятся еще два человека. Для их поисков привлекли кинологов с собаками.

Как сообщил SHOT, одна из жертв — это женщина, которую придавило обломками.

Взрыв случился утром на четвертом этаже жилого дома на улице Октябрьская. На место оперативно прибыли экстренные службы. В результате ЧП обрушились три этажа.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, повреждено не менее десяти квартир. Глава региона подчеркнул, что экстренные службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования поставила на контроль региональная прокуратура.