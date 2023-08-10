Двенадцать человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до двенадцати. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщил «360» .

Ранее было информация о девяти пропавших. Сегодня на месте взрыва продолжится разбор завалов. В работах будут задействованы около шестидесяти человек и двенадцать единиц техники.

Взрыв произошел накануне на складе с пиротехникой, который находился на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. В настоящий момент известно о пятидесяти пяти пострадавших и одной погибшей. Женщина скончалась в больнице.

В городском округе введен режим ЧС. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщал накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, расследованием взрыва занимаются спецслужбы.