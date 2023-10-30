Один из пострадавших при пожаре на заправке в Химках находится в тяжелом состоянии

При пожаре на АГЗС в городском округе Химки пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья, передает Агентство «Москва» .

В ведомстве уточнили, что состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще один человек находится в тяжелом состоянии. Всем им в полном объеме оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пожар произошел сегодня утром. Огонь распространился на площади шестьдесят квадратов. По предварительным данным, причиной ЧП стала разгерметизация емкости с пропаном.

В настоящее время пожарные потушили возгорание. По факту произошедшего следователи начали проверку. Установление всех обстоятельств и причин случившегося контролирует Химкинская городская прокуратура.