Округам Подмосковья и Мосавтодору поручено обследовать все мосты в регионе после ЧП в Подольске

Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ситуации в Подольске, где обрушился автомобильный мост, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов.

По его словам, губернатор Московской области поручил муниципалитетам и ГБУ «Мосавтодор» обследовать все мостовые конструкции на территории региона. Артамонов пояснил, что десять лет назад произошли изменения границ между субъектами. Мост и дорога были переданы на обслуживание столицы.

«Однако, понимая важность объекта, мы приступим к восстановительным работам, которые начнутся сразу после окончания следственных действий», — подчеркнул он.

Артамонов добавил, что профильные специалисты и представители оперативных служб осмотрели рухнувший мост. Возможность теракта, подчеркнул он, исключена.

ЧП произошло сегодня. В момент обрушения моста по нему проезжала иномарка, за рулем которой была шестидесятилетняя женщина. По словам и. о. главы Подольска, пострадавшая сейчас находится в больнице под присмотром медиков.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности. Проверку также начала прокуратура.