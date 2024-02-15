Российские бойцы водрузили флаг РФ у стелы Авдеевки, где фотографировался Зеленский

Российский триколор появился рядом со стелой на севере Авдеевки, где когда-то делал селфи украинский президент Владимир Зеленский. Флаг поставили военные ВС РФ, сообщают «Военкоры Русской Весны».

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что военные поставили российский флаг недалеко от стелы на одном из зданий. Строение расположено западнее завода «Коксохим». Именно неподалеку, у стелы города, месяц назад фотографировался Владимир Зеленский. Вероятно, таким образом российские военные отмечают успех штурма.

Также военкор РВ отметил, что сейчас ВСУ несут серьезные потери. По его словам, потери «колоссальные».

Напомним, что в СМИ сообщили о постепенном отходе ВС Украины из Авдеевки. Сдачу города назвали «вопросом времени». Эксперты сообщали, что украинская армия теряет основную линию снабжения в городе.

Ранее сообщалось, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Погибло семь человек. В ООН ответили на агрессию Киева.