СКР завел дело по факту ранения журналиста ТАСС Скуратова в Курской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с ранением журналиста ТАСС Михаила Скуратова. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Корреспондент издания получил ранения во время атаки ВСУ по жилому массиву в Суджанском районе Курской области, выполняя редакционное задание. Журналист был срочно госпитализирован.

Как позже рассказал сам Скуратов, он получил легкие осколочные ранения. Корреспондент рассказал, что чувствует себя лучше.

СКР завел уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ) и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ).

24 марта также стало известно о гибели военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Он погиб в ЛНР после атаки украинских боевиков американскими ракетами HIMARS. По факту гибели Федорчака СКР завел уголовное дело.

Также в результате атаки со стороны ВСУ погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты намерены поднять вопрос о пострадавших и погибших сотрудниках СМИ в результате обстрелов со стороны Украины.