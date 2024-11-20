В ВСУ пожаловались на исчезновение американских РСЗО HIMARS с фронта

Американские реактивный системы залпового огня HIMARS становятся редкостью на фронте. Об этом заявили солдаты ВСУ в беседе с New York Times.

Хваленые американские установки не исчезли с поля боя полностью, но их стали применять значительно реже. По словам украинских военных, стали совершать меньше артиллерийских обстрелов, в том числе и с помощью HIMARS.

«Я уже почти не слышу их, ракетных систем HIMARS. Они практически пропали», — рассказали бойцы ВСУ иностранным журналистам.

Как напоминает РИА Новости, накануне ВС РФ уничтожили установку РСЗО HIMARS в Запорожской области. Ликвидировать западную технику удалось снарядом «Ланцет» на трассе в районе Гуляйполя.

Напомним, что на днях ВСУ начали применять американские ракеты большой дальности по территориям России с разрешения США. В ответ на это Москва утвердила обновление ядерной доктрины и напомнила странам Запада и Украине о возможных последствиях. На ситуацию реагировали в Турции и Венгрии. Последняя считает, что риски эскалации значительно повысились.

Ранее сообщалось, что в Америке могут выделить новый пакет военной помощи с ракетами HIMARS и ПТРК Javelin.