Анкета Павла Дурова из клиники раскрыла стоимость его генетического материала

Телеканалу RT удалось найти анкету из клиники, которая может принадлежать основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Там указаны некоторые схожие данные и стоимость его семенной жидкости.

Анкета донора №6 содержит данные о крови, резус-фактор, группу и другие показатели. Также там указаны общие биометрические сведения, национальность и сфера деятельности. Не раскрывается только ФИО и визуал. Указанная в анкете информация совпала с Дуровым.

«Рост — 176, вес — 72, профессия — программист, предприниматель», — сказано в анкете клинике, где якобы есть сперма миллиардера.

Телеканал также узнал, сколько стоит «биоматериал основателя Telegram». Оказалось, что эякулят Дурова упал в цене с 70 до 30 тысяч рублей. Сперма Дурова стоит дороже, чем у других доноров, но лишь на 10 тысяч рублей.

Напомним, Павел Дуров объявил себя отцом ста детей. Он рассказал про донорский опыт и то, что хочет стимулировать здоровых мужчин на сдачу биоматериала для создания лучшего поколения. После этого программист стал героем мемов, а журналистам только и остается гадать, где хранят эякулят Дурова. Предварительно, ДНК миллиардера пока доступно в Санкт-Петербурге и Москве.

Не менее обсуждаемой остается история с Ириной Болгар, петербурженкой, которая объявила себя гражданской женой Павла Дурова.

Ранее юристы прокомментировали новости о плодовитости Дурова. Один пришел к выводу, что дети программиста могут претендовать на наследство. Второй не согласился с этим мнением и опроверг такой сценарий.