Боец теробороны рассказал, как помогал пострадавшим при обстреле Белгорода

Военный с позывным Тамань из территориальной обороны Белгородской области рассказал RT , как помогал жителям города после атаки ВСУ. В этот момент боец находился дома.

Тамань рассказал, что видел атаку практически своими глазами. На улице раздался характерный для разрыва снаряда шум, а позже он увидел в окно разрушения и пострадавших. Тогда боец собрал аптечку и побежал на улицу оказывать помощь.

Благодаря Тамани несколько раненых человек получили перевязки и первую помощь до приезда бригад медиков.

Напомним, что 15 февраля со стороны Украины пустили ракеты на Белгород. Массированная атака привела к пострадавшим и жертвам. По предварительным данным, пострадали 17 человек, включая четверых детей. Среди погибших шесть человек, среди которых молодая семья с грудничком.

За день до этой атаки украинские военные уже устраивали обстрелы. Тогда пострадала одна женщина.

Ранее сообщалось, что ВС России ударили по военным объектам и предприятиями ВСУ.