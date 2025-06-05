Бойцы «Ахмата» записали видеообращение в связи с похищением бизнес-коуча в Москве

Бойцы спецназа «Ахмат» записали видеообращение из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в связи с недавним похищением блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина.

В ролике, опубликованном в телеграм-канале «Отряд "Тимсо" СпН "Ахмат" МО РФ», бойцы осудили провокационные заявления блогера и высказались о необходимости защиты национальных интересов.

Инцидент произошел вечером 3 июня в Москве, где группа неизвестных мужчин силой затолкала бизнес-коуча в багажник внедорожника Mercedes и увезла в неизвестном направлении.

Вскоре Щепихина нашли, а в Cети появились видео, на которых он демонстрирует ненавистническую риторику и провокационные высказывания.

Бойцы «Ахмата» подчеркнули, что неоднозначные заявления Щепихина наносят урон межрелигиозным и межнациональным отношениям. Военнослужащие выразили надежду, что в скором времени они смогут увидеть его в зоне СВО для «объяснений».

Ранее министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что бизнес-коуча никто не похищал. По его словам, Щепихина задержали правоохранительные органы в рамках законных процедур.

В то же время Следственный комитет России (СКР) уже квалифицировал действия причастных к инциденту шестерых мужчин как преступление. Они были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее телеграм-канал Mash раскрыл подробности жизни похищенного в Москве блогера Араза Щепихина.