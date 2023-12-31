Члены Общественной палаты Подмосковья продолжают выражать готовность помочь пострадавшим в Белгороде

Еще два члена Общественной палаты Московской области Александр Кумохин и Сергей Леонов выразили слова соболезнования и поддержки всем, кто пострадал накануне вовремя обстрела Белгорода ВСУ.

«Укрофашистский режим, санкционировав очередной теракт, подтвердил то, что и так было очевидно — никакого прощения подлым врагам быть не может! Этот акт насилия в отношении мирных жителей — обстрел кассетными боеприпасами Белгорода накануне Нового года», — подчеркнул Александр Кумохин.

Он также выразил уверенность в том, что организаторы этой бесчеловечной атаки не добьются поставленных перед ними западными кураторами целей — им не удастся вселить страх и уныние в сердца жителей нашей страны и испортить праздник нашим детям.

«Я уверен, что организаторам и спонсорам этой бесчеловечной атаки, как бы они не старались, не удастся испортить новогодний праздник нашим детям. В эту новогоднюю ночь мы все в предвкушении чуда, доброй сказки и нового счастья и этот светлый праздник всегда объединял нашу страну. Мира и процветания нашей Родине, а зло должно быть наказано», — подчеркнул Леонов.

Ранее в поддержку пострадавших от обстрела высказались Первый Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, а также Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

Глава подмосковных округов Константин Михальков и Сергей Юров подчеркнули, что обстрел мирного населения Белгорода является ни чем иным, как подлым актом агрессии киевского режима.

А глава Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что помощь будет оказана всем, кому требуется поддержка.