Гренландия заявила о глобальной роли России на мировой арене

Гренландия согласна с глобальной ролью России, но выступает против ее действий на территории Украины. Об этом журналисту РИА Новости сообщил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

Сотрудник информационного агентства во время состоявшейся пресс-конференции поинтересовался, готова ли автономная территория Датского королевства работать над укреплением сотрудничества с РФ.

«Гренландия выступила с очень четким заявлением, в котором осудила действия России на Украине. Однако мы признаем глобальную роль России на международной арене», — заявил премьер-министр.

В последние дни Гренландия находится в фокусе мировых СМИ из-за желания Дональда Трампа включить ее в состав США. Для достижения поставленной цели рассматривается возможность как силового решения вопроса, так и коммерческого, в том числе связанного с добычей полезных ископаемых, которые находятся на острове.

Также ранее сообщалось, что большая часть жителей Гренландии высказалась за присоединение к Штатам.