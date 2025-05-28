Мама «отравителя» животных в московском зоопарке объяснила его поведение

Мать мужчины, который подозревается в попытке отравить диких кошек в зоопарке Москвы, рассказала, что ее сын страдает психологическими заболеваниями, а также является инвалидом второй группы. Подробностями из жизни сына женщина поделилась в интервью «Московскому комсомольцу».

27 мая неизвестный мужчина во время посещения зоопарка попытался подсыпать неизвестные таблетки в вольеры к рысям и леопардам. 28 мая полиция задержала 43-летнего подозреваемого в попытке отравить животных. Отмечалось, что москвич хотел «накормить» кошек валерьянкой, чтобы они «пришли в чувства».

«Сейчас он постоянно на лекарствах, уколы ему делают в психоневрологическом диспансере. Последний укол две недели назад был. Сейчас уже звонили оттуда, ждут сегодня, чтобы сделать плановый укол», — рассказала пенсионерка.

Она заявила, что не думает, что ее сын совершил противоправное деяние намеренно, хотя возле вольеров висят таблички, информирующие о запрете кормить животных.

Женщина также рассказала, что иногда ее сын может употреблять наркотические вещества, из-за чего он раньше попадал в больницу. Пенсионерка заявила, что старается следить за сыном, но иногда он ее обманывает.

Ранее сообщалось, что серийному отравителю из электричек вынесут приговор за разбойное нападение.