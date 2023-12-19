«Переживал длительную болезнь»: Известный артист пытался помочь Красилову до его смерти

О смерти талантливого танцора «Пухляша» высказывались многие звезды, не остался в стороне и артист Руслан Баринов.

Исполнитель хорошо знал Дмитрия Красилова и, как многим, ему трудно поверить в его скоропостижную смерть. Звезда клипа Uno умер в 29 лет, хотя днями ранее зажигал и веселился на премьере фильма и светском вечере.

Баринов рассказал порталу «Дни.ру», что пытался помочь Красилову, давал ему советы и поддерживал словом, ведь он давно болел.

«Несмотря на свой юный возраст, Дмитрий переживал длительное время болезнь — диабет. <…> Всячески я пытался ему помочь, но стальной характер Димы так и не дал пробиться до конца», — с сожалением рассказал Баринов.

По словам артиста, Красилов избегал тем про здоровье и никого не слушал. Сам Баринов не виделся со знаменитостью уже полгода.

Напомним, что танцора из клипа Little Big нашли мертвым в квартире. Была названа возможная причина смерти. Некоторые артисты рассказывают, что за несколько дней до трагедии видели Красилова болезненным. Также в Сети публиковали последнее видео звезды.