Владимир Зеленский не в полной мере контролируют украинских военных, а некоторые из них и вовсе не подчиняются главе киевского режима. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в ходе интервью французскому изданию Point.

«Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема», — заявил представитель Кремля.

В ходе этого же диалога Песков рассказал о том, при выполнении какого условия может завершиться продолжающиеся на Украине противостояние, а еще допустил возможность возобновления поставок российского газа, интерес к которому проявляют некоторые европейские страны.

Ранее стало известно о том, что российскими военными были ликвидированы вэсэушники, удерживавшие в Курской области Горнальский монастырь.