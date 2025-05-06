Семьям погибших при перестрелке в Махачкале полицейских окажут помощь

Семьям погибших при перестрелке в Махачкале сотрудников полиции выделят материальную помощь. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Он уточнил, что средства родственникам погибших при исполнении служебного долга сотрудникам правоохранительных органов выделят из регионального социального фонда «Все вместе». Семьи получат по 1 млн руб.

«Погибли два совсем молодых парня. Наш долг перед ними — продолжить борьбу с теми, кто пытается помешать мирному будущему Дагестана», — написал глава Дагестана.

Кроме того, пострадавшим при нападении будет оказана материальная помощь в размере до 500 тыс. рублей, в зависимости от степени их травм и повреждений.

В понедельник, 5 мая, в Махачкале неизвестные открыли огонь по экипажу полиции, из-за этого в городе ввели план «Перехват». Злоумышленники захватили служебный автомобиль и на нем скрылись с места преступления.

Известно, что в результате перестрелки погибли три человека. Также сообщалось, что ранения получила 17-летняя девочка, оказавшаяся в эпицентре события.

Ранее очевидцы перестрелки в Махачкале рассказали о панике и укрытии в фотостудии.