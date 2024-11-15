Украина, которая сыплет угрозами применения несуществующего ядерного оружия, подобными действиями лишь настраивает против себя союзников. Об этом пишетиздание «Страна.ua».

Автор статьи считает, что «ядерные намеки» киевского режима вряд ли вызовут у кого-то сильный интерес и станут стимулом для движения навстречу высказанным требованиям.

«А вот значительно ухудшить международное положение Украины, включая отношения с западными партнерами, они вполне могут», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что появление у украинцев ядерного оружия кардинально изменит обстановку на поле боя, но только не в пользу ВСУ. По мнению автора, Киев не сможет нанести вред России, но подобное развитие событий, возможно, спровоцирует жесткий ответ второй стороны.

Ранее сообщалось о том, что киевский режим может приступить к созданию ядерной бомбы, если США откажется оказывать поддержку. При этом официальный представитель Офиса президента Украины заявил о бессмысленности работы над подобным видом вооружения. А вот в НАТО, наоборот, заинтересовались в ядерном оружии для украинцев.