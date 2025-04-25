Сосед охарактеризовал погибшего во время взрыва генерала Москалика

Один из соседей скончавшегося после взрыва автомобиля в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика рассказал, каким был офицер. Подробности сообщило РИА Новости.

«Знал, мужик (отличный. — Прим. ред.) был, спокойный», — сказал сосед.

Трагедия случилась утром 25 апреля возле одного из подъездов дома № 2 по улице Нестерова. Согласно предварительным сведениям, в багажнике легковушки на газовом оборудовании было заложено взрывчатое вещество. Когда офицер оказался поблизости с автомобилем, произошла детонация, в результате которой Москалик погиб.

Ранее стало известно о том, что к преступлению могут быть причастны Украины и Британия и высказано предположение о том, каким именно образом было приведено в действие взрывное устройство. Убийство генерал-лейтенанта также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, а еще появилось видео момента взрыва.