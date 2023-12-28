В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь

Власти Санкт-Петербурга отменили праздничный концерт в новогоднюю ночь. Об этом в четверг, 28 декабря, говорится на сайте городского комитета по культуре.

Ранее мы сообщали, что власти Северной столицы намерены пересмотреть празднование Нового года. Как сообщал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, мероприятия в городе планируют организовать более спокойные и семейные. Также рассматривалась возможность отмены праздничных фейерверков.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал официальную праздничную программу в городе. В ней нет упоминания о запуске салютов.

Как ранее сообщал председатель комитета Федор Болтин, запуск фейерверков планировался в 3 часа ночи с пляжа Петропавловской крепости.

Ранее об отмене запуска новогодних салютов сообщили власти Новороссийска и Сочи. Также масштабных массовых мероприятий не будет в Крыму.