Во время встречи с новыми членами Общественной палаты РФ президенту России Владимиру Путину предложили открыть на территории Мариуполя музей и общеобразовательный центр, сообщает агентство «РИА Новости» .

«Что касается ваших предложений - надо посмотреть», - отметил президент

Руководитель кафедры журналистики Херсонского педагогического университета Александр Малькевич предложил создать в Мариуполе дом-музей, посвященный руководителю обороны Ленинграда во времена Великой Отечественной войны Андрею Жданову. В 2024 году Ленинград будет праздновать 80 лет со дня снятия блокады, поэтому отдать дань уважения уместно как никогда. Президент прокомментировал предложение так:

«По-разному можно относиться к его деятельности, но он внес существенный вклад в оборону Ленинграда, это точно», - рассказал президент

Кроме того, Александр Малькевич предложил на территории Мариуполя создать образовательный центр. Спикер отметил, что журналисты помогают формировать общественное мнение, поэтом важно создавать достойные кадры. В мариупольском центре журналисты могут проходить обучение. Президент одобрил инициативу:

«По поводу создания образовательного центра в Мариуполе: обязательно проработаем такое поручение и правительству, и администрации, обязательно сформулируем», - заявил Владимир Путин

В пятницу, 3 ноября, президент России Владимир Путин встретился членами нового состава Общественной палаты России. Было затронуто ряд тем: важность единения россиян, ожидаемый рост ВВП, намерения США сменить политический строй на Украине, названо главное достоинство России. Также затронули тему об отношении к русскому языку на территории Украины.

Мариуполь был героически освобожден армией РФ. Украинские военные и представители террористических организаций убивали мирных граждан. Следователи собирают доказательную базу их вины. Уже не одно судебное разбирательство закончилось вынесением приговора. Город пострадал от военных действий, но теперь РФ активно занимается его восстановлением: открывают школы, кафе, магазины, городские площади. Люди возвращаются в родной город в комфортные условия.