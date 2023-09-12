«Им просто повезло»: Эксперты оценили действия пилота, который посадил самолет в поле

Летчик-испытатель Александр Гарнаев высказал мнение, что научиться сажать самолет в экстренных условиях заранее просто невозможно. У самолетов компании Airbus не может быть отказов, отметил эксперт.

Также Александр Гарнаев прокомментировал заявление героя России Дамира Юсупова. В 2019 году после экстренной посадки самолета вблизи Жуковского эксперт высказал мнение, что чем абсурднее поведение летчика, тем больше шансов у него и пассажиров выжить.

Александр Гарнаев отметил, что Дамир Юсупов – герой РФ, поэтому критиковать его заявления некомпетентно, но и согласиться с ними он не может.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич также отметил, что действия летчиков невозможно считать правильными.

«Почему ты не остался над Омском? Они полетели над тайгой. А не нашли бы они ту поляну? Куда садиться? Там бы уже одним разрушением самолета не обошлось. Были бы серьезные человеческие жертвы. Им просто повезло», – размышляет авиаэксперт Вадим Лукашевич

Вадим Лукашевич уверен, что необходимо было летать до тех пор, пока топливо не будет исчерпано. Потом садиться в аэропорту, где уже была бы подготовлена специальная полоса. Сотрудники экстренных служб были бы переведены в боевую готовность.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» также узнало экспертное мнение относительно посадки самолета в поле. Юрист по туризму Эдуард Шалоносов проанализировал, как экстренный случай отразится на развитии фондового рынка и предположил, могли ли в компании знать заранее о неисправностях.

Авиаэксперты Алексей Захаров оценил степень разрушений, а Вадим Лукашевич спрогнозировал, чем все могло закончиться для людей.