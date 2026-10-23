Лед вместо чистого проспекта: кого в Челябинске отчитали за полив в минус

В Челябинске подрядчика, полившего Комсомольский проспект при минусовой температуре, обязали планировать работы с учетом прогноза погоды. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в администрации города. В мэрии рассказали, что с подрядной организацией ГК «Автодор» провели беседу и указали на необходимость учитывать прогноз, особенно при перепадах температуры с плюса на минус.

При необходимости компания должна оперативно корректировать планы и объемы работ, ориентируясь на текущую обстановку. Поливальные машины проехали по Комсомольскому проспекту рано утром в пятницу, после чего дорога местами покрылась льдом. Водители завалили редакцию гневными сообщениями. ООО «Группа компаний „Автодор“» зарегистрировано в Челябинске в 2022 году. Организацией владеет и руководит Александр Леонов. По данным сервиса «Контур.Фокус», ему же принадлежит 25% ООО «Центр коммунального сервиса» — регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинской области. На конец 2025 года «Автодор» получил официальную выручку в 1,6 миллиарда ₽, чистую прибыль — ₽102,2 миллиона.