«Пустая голова» осенью: нейропсихолог объяснила, почему мозг будто отключается

Нейропсихолог Макарова: осенняя рассеянность связана с адаптацией к сезону

Общество

Нейропсихолог Кира Макарова в беседе с Life.ru объяснила, что осенняя рассеянность — следствие адаптации к смене сезона. С приходом осени человеку приходится приспосабливаться к сокращению светового дня, дождям и пасмурной погоде.

Макарова связала «эффект пустой головы» с психологическим контрастом: после долгого лета, даже без отпуска, сохраняется ощущение тепла, длинного дня и обилия солнца, которое заряжает радостью и силами. Специалист добавила, что чувство «пустой головы» может объясняться и обычным переутомлением. Кроме того, заторможенность мышления иногда возникает при депрессии. Однако нейропсихолог предостерегла от путаницы: временное снижение настроения — не повод ставить себе диагноз.

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