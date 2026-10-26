Медведи сорвали сезон: какие нацпарки России закрыли для туристов и когда откроют

АТОР: нацпарки закрыли для туристов из-за активности медведей в 15 регионах

Общество

Ряд российских национальных парков и заповедников закрыли для туристов из-за возросшей активности медведей. В этом году нападения хищников зафиксировали в 15 регионах России, а звери часто появлялись вблизи населённых пунктов, на дорогах и в садовых товариществах.

Ограничения затронули популярные туристические территории Алтая, Байкала, Красноярского края и Забайкалья. В Алтайском биосферном заповеднике до конца сезона закрыли все эколого-просветительские маршруты, а на пути к водоскату Учар демонтировали переправы и сняли страховочные тросы. В Иркутской области приостановили выдачу разрешений на шесть маршрутов, включая направления у Кругобайкальской железной дороги и Олхинского плато. Нацпарк «Красноярские Столбы» закрыли с 25 сентября, а 12 октября запрет продлили ориентировочно до 10 ноября.

В Тункинском нацпарке Бурятии с 17 сентября закрыли все туристические маршруты, полностью приостановил работу нацпарк «Алханай» в Забайкалье. В Сибири туристы стали чаще отказываться от поездок из-за угрозы встречи с хищниками. По данным Ассоциации туроператоров России, ситуация остаётся на контроле профильных служб, а туристам рекомендуют перед поездкой проверять предупреждения на официальных сайтах нацпарков.

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