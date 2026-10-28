«Содрал кожу на голове»: рабочий выжил после нападения белого медведя на Таймыре

ТАСС: белый медведь содрал кожу на голове 23-летнего рабочего на Таймыре

Общество

Дорожный рабочий чудом выжил после нападения белого медведя на Таймыре, несмотря на тяжелые травмы. По данным ТАСС 23-летний Дмитрий вышел прогуляться на берег недалеко от нефтетерминала «Бухта Север», где на него напал хищник. Зверь разодрал одежду, повредил плечи и кисти рук, а также содрал кожу на голове, оставив глубокие раны.

Пострадавший остался жив: местные жители затащили его в ближайшую бытовку. Фельдшеру пришлось добираться до Дмитрия в сопровождении охраны, поскольку медведь находился примерно в 50 метрах от укрытия. Госпитализировали мужчину только на следующий день — из-за метеоусловий вертолет санавиации смог добраться до него лишь утром.

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