«Содрал кожу на голове»: рабочий выжил после нападения белого медведя на Таймыре

Дорожный рабочий чудом выжил после нападения белого медведя на Таймыре, несмотря на тяжелые травмы. По данным ТАСС 23-летний Дмитрий вышел прогуляться на берег недалеко от нефтетерминала «Бухта Север», где на него напал хищник. Зверь разодрал одежду, повредил плечи и кисти рук, а также содрал кожу на голове, оставив глубокие раны.