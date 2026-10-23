Через окно в сарай: медведь устроил «фуршет» из трех свиней в Ивделе

МВД: медведь загрыз двух свиней и поросенка в сарае под Ивделем

Общество

В ночь на 22 октября в Ивделе Свердловской области медведь забрался в сарай у частного дома в районе Красного Октября и загрыз трех свиней. Об этом пишет «КП-Екатеринбург». Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что хищник проник внутрь через окно.

По его словам, добычей стали две свиньи и поросенок, а туши животных зверь разделал так, словно приготовил себе порции на несколько фуршетов. Представитель МВД отметил, что медведя спугнули: он не успел добраться до добычи и убежал. После происшествия полиция вновь обратилась в охотхозяйство за лицензией для местного охотника. Разрешение выдали в короткий срок, после чего началось преследование хищника. Таким образом, инцидент обошелся без пострадавших среди людей, однако ущерб частному хозяйству оказался значительным. Сейчас принимаются меры по отлову или отстрелу зверя в соответствии с выданными документами.

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