Напал на администратора салона красоты в Москве: суд вынес приговор

Кузьминская межрайонная прокуратура сообщила, что суд вынес обвинительный приговор мужчине, напавшему на администратора салона красоты на Волгоградском проспекте в Москве. Фигурант признан виновным в хулиганстве по ч. 1 ст. 213 УК РФ.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, инцидент произошел 12 июля 2026 года. Мужчина ворвался в салон, где находились клиенты и сотрудники, беспричинно схватил администратора за руку и ударил ее по лицу, причинив телесные повреждения. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.