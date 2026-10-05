Напал на администратора салона красоты в Москве: суд вынес приговор

Прокуратура Москвы: суд вынес приговор за нападение на администратора салона

Общество

Кузьминская межрайонная прокуратура сообщила, что суд вынес обвинительный приговор мужчине, напавшему на администратора салона красоты на Волгоградском проспекте в Москве. Фигурант признан виновным в хулиганстве по ч. 1 ст. 213 УК РФ.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, инцидент произошел 12 июля 2026 года. Мужчина ворвался в салон, где находились клиенты и сотрудники, беспричинно схватил администратора за руку и ударил ее по лицу, причинив телесные повреждения. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.

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