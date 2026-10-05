Стилист Рогов назвал гостя мечты для своего шоу

Стилист Александр Рогов в преддверии третьего сезона шоу «Ужин с Роговым» на VK Видео дал эксклюзивное интервью Леди Mail . Ведущий признался, что мечтает собрать за одним столом звезд первого эшелона, и назвал конкретные имена.

Отвечая на вопрос о «госте мечты», Рогов признался, что хотел бы видеть формат, где за столом соберутся только звезды первой величины. Он назвал в пример Ольгу Бузову, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и Полину Гагарину.

При этом ведущий отметил, что ему нравится и нынешний подбор участников. По его словам, особую ценность представляет внезапный микс гостей, когда незнакомые люди прямо на глазах зрителей начинают знакомиться и приятельствовать. Именно такая химия, по мнению стилиста, делает шоу живым и интересным.