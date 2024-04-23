В Ижевске из громкоговорителей 24 апреля раздастся пение птиц

Жителей Ижевска предупредили, что в среду, 24 апреля, из городских громкоговорителей будет раздаваться пение птиц, сообщает udm-info.ru .

Периодически в Ижевске, как и во многих других российских городах, проверяют систему оповещения на случай обстрелов со стороны противника или возникновения форс-мажорных ситуаций в регионе. Тогда в городе звучит вой сирены. В среду из громкоговорителей на нескольких улицах жители услышат пение птиц. Систему будут проверять перед майскими праздниками. В городе ожидается проведение торжественных мероприятий.

Напомним, что нынешняя рабочая в виде исключения будет шестидневной. Ранее Минтруд РФ не поддержал введение шестидневной рабочей недели на законодательном уровне на постоянной основе. С 28 апреля по 1 мая россияне смогут отдохнуть.

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Фото: [ Медиаархив Подмосковья ]

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