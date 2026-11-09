Более десяти рыбаков на тонком льду Амура: почему ноябрьская рыбалка в Благовещенске напугала горожан

Житель Благовещенска Михаил: на тонкий лед Амура вышли десятки рыбаков

Общество

В Благовещенске местные жители массово вышли на неокрепший лед Амура: житель города по имени Михаил поделился с журналистами снимками, на которых 8 ноября запечатлены более десяти рыбаков. Он отметил, что никогда не видел столь массового выхода на лед в ноябре. На фоне заката на снимках ярко выделяются китайские многоэтажки, а на реке видны участки открытой воды и рыхлого льда.

Такое скопление людей на неокрепшем льду вызвало обеспокоенность среди местных жителей: многие понимают, что осенний лед таит крайнюю опасность для жизни и здоровья. По данным Амурского ЦГМС, в регионе продолжаются процессы ледообразования — на реках наблюдаются забереги, шугоход и ледоход различной интенсивности. На некоторых малых реках уже установился ледостав, но местами с полыньями, а на участке Амура от Кумары до Благовещенска фиксируются забереги и ледоход, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Начальник отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Амурской области Анатолий Заскоцкий подчеркнул, что, несмотря на установление ледостава на малых реках, выход на водоемы, а тем более выезд на них, чрезвычайно опасен. Он отметил, что осенний лед коварен, поэтому в ноябре проводится региональный этап Всероссийской акции «Безопасный лед», направленной на предотвращение происшествий на воде. По данным «Амур.инфо», в ведомстве напомнили, что безопасность должна быть приоритетом для каждого жителя области при принятии решения о выезде на водоем.

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