Спасение одного рыбака со льда на Сахалине обходится в среднем примерно в ₽8000, а час работы вертолета стоит ₽150000. Об этом рассказали в региональном МЧС. Там же отметили, что число пострадавших и погибших на зимней рыбалке постепенно снижается.

Начальник поисково-спасательного отряда имени Полякова Дмитрий Кублицкий пояснил, что ситуация улучшается: поисково-спасательных работ стало немного, погибших нет. Появилась другая проблема, эвакуация рыбаков с оторвавшейся льдины. Люди ездят на снегоходах и «мотособаках» и не хотят уезжать без техники. Спасатели стараются ее не брать, потому что она может повредить «Хивус» или вертолет. Первая задача, по словам Кублицкого, спасти людей.

Иногда рыбаки отказываются и от эвакуации вертолетом. В прошлом году несколько человек решили дождаться платной эвакуации со снегоходом, которую оказывают частники, но за ними не приехали. Замерзшие люди ночью снова позвонили на 112. Спасателям пришлось поднимать технику в темное время суток, это гораздо опаснее, но эвакуировали всех.

В регионе не первый год обсуждают компенсацию расходов на спасательные операции за счет самих рыбаков, однако решения пока нет.