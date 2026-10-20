VIP-рыбалка за ₽20 млн: на Камчатке продают участок в 1 тыс. га с квотами на краба

«Кам 24»: на Камчатке под VIP-рыбалку продают участок в 1000 га за ₽20 млн

Общество

На Камчатке выставили на продажу рыбопромысловый участок площадью 1 тыс. га. Объявление размещено на «Авито», владелец рассчитывает выручить ₽20 млн. Об этом сообщает ИА «Кам 24».

Точное местоположение участка в объявлении не уточняется. Объект позиционируют как «эксклюзивный участок для VIP-туризма, рыболовства и охотничьих экспедиций». Покупателям предлагают развивать индивидуальные рыболовные туры, охотничьи экспедиции, камерный экотуризм и корпоративные выезды для закрытых клубов. Помимо выделенных объемов на вылов лососевых, на участке предусмотрена добыча 10 тонн камчатских крабов. В объявлении также упоминаются зимняя рыбалка на корюшку и охотничьи угодья.

Продавец оговаривается, что конкретные условия промысла и состав квот нужно проверять по документам, но подчеркивает: долгосрочный договор аренды заключен до 2048 года. Добраться до участка можно двумя путями: около 460 км по дороге вдоль газопровода либо примерно 300 км на автомобиле через Мильково с последующим перелетом на вертолете (около 50 минут). Целевая аудитория объекта — частные инвесторы, рыбопромысловые компании и операторы VIP-туризма.

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