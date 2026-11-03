Кофе с собой дорожает, а покупают его реже: чек вырос до ₽305, но спрос упал на 5%

Число покупок готового кофе в московских заведениях общепита в сентябре–октябре 2026 года сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Медианный чек покупки при этом составил ₽305 — на 9% выше, чем годом ранее.

По данным аналитиков, поток посетителей в точках общепита, включая кофейни, в целом снизился относительно прошлого года. Кофейни пострадали меньше других заведений, однако и они ощутили негативный эффект. За один визит в кофейню или кофе-точку россияне в среднем приобретают три позиции, а на кофе и другие напитки приходится 72% суммы покупки. По данным за 2025–2026 годы, ежемесячно россияне потребляют 10,3 млн порций кофе в кофейнях и кофе-точках, среднее количество позиций в чеке — 3,1.

Среди причин снижения спроса аналитики называют растущую популярность домашнего приготовления кофе, возможность купить готовый напиток в магазине и стремление покупателей сократить расходы. В результате часть заведений не выдерживает конкуренции, а спрос на кофе с собой корректируется в сторону уменьшения.