Универсального запрета на сладкий чай и кофе на голодный желудок нет: пить их можно, если это не вызывает неприятных ощущений. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

По его словам, распространенное мнение о вреде таких напитков натощак — миф. Кофе он советует оценивать по переносимости: у некоторых людей на голодный желудок напиток повышает уровень тревоги и вызывает тошноту.

Что касается сладкого чая, важнее обращать внимание не на то, выпит ли он до еды, а на количество добавленного сахара. Например, если человек за день выпивает на работе пять-шесть чашек чая и каждый раз кладет по две-три ложки сахара, общее потребление может оказаться чрезмерным. По словам гастроэнтеролога, у некоторых большое количество сахара сбивает аппетит, а у других, наоборот, усиливает его — вопрос в том, насколько часто это происходит. Таким образом, Симаков подчеркнул: главное — учитывать индивидуальную переносимость напитков и не злоупотреблять сахаром.