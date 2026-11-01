Пиксели поверх сайта Apple: что за дефект показали на складном iPhone Duo

Пользователь соцсети Ватс назвал искажение на экране iPhone Duo новым багом

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В сети появилось видео с графическим дефектом на новом складном смартфоне iPhone Duo. Запись опубликовал пользователь соцсети Тарун Ватс, сообщает источник. По его данным, при открытии страницы MacBook Pro на официальном сайте компании в верхней части экрана возникают цветные пиксельные артефакты. Автор публикации назвал произошедшее «новым багом iPhone Duo».

Ролик показывает кратковременное искажение изображения, однако не позволяет установить точную причину сбоя. Неизвестно, связан ли он с программным обеспечением, отображением веб-страницы или особенностями экрана устройства.

Обсуждение появилось на фоне других сообщений о недостатках первого складного смартфона Apple: ранее пользователи сети обращали внимание на предполагаемые проблемы с дисплеем и шарнирным механизмом. Таким образом, речь идет о единичной жалобе, которая пока не подтверждена официально и не имеет установленной причины.

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