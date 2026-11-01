Google Ассистент уходит навсегда: что изменится на всех Android и к чему готовиться

Голосовой помощник Google Ассистент на смартфонах Android в ближайшее время исчезнет — его заменит новая модель искусственного интеллекта Gemini 4 Carbon. Об этом сообщает PRIMPRESS . По данным издания, пользователям придётся привыкать к другому интерфейсу и заранее проверять, работают ли в новой системе привычные сценарии.

Отмечается, что помощник больше не будет отвечать на команды: вместо него появится система, которая, по задумке разработчиков, должна справляться с задачами быстрее и лучше. При этом пользователям советуют заранее убедиться, что работают привычные команды вроде «поставь будильник» или «напомни позвонить маме», а также управление умным домом — светом, розетками и кондиционером. Новая модель уже заняла первое место в рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index, набрав 59 баллов. Разработчики делают упор на кибербезопасность: модель высоко оценили в тестах на поиск уязвимостей в коде (88,2%), способность их эксплуатировать (54,8%) и исправление ошибок (71%).

Точные сроки отключения не называются — известно лишь, что это произойдёт в ближайшее время. Владельцам Android рекомендуют зайти в настройки и проверить, какие функции помощника используются чаще всего: если это напоминания, будильники или умный дом, стоит заранее убедиться, что они работают в новой системе. Иначе можно остаться без привычных команд в самый неподходящий момент.