Существует способ уладить коммунальный конфликт быстро и без суда, но в России им почти никто не пользуется. Почему механизм, способный сэкономить время и нервы тысячам людей, остается незадействованным, разбирался RuNews24.ru .

Как отмечает эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, при прорыве трубы первое, что происходит, — не поиск виноватого, а паника: вода льется, мебель портится, соседи стучат в дверь. Дальше начинается самое сложное — кто заплатит за ремонт. Владелец затопленной квартиры уверен в вине управляющей компании, УК ссылается на общедомовое имущество и неправильную эксплуатацию системы соседом сверху, а тот утверждает, что ни при чем. Этот замкнутый круг, по словам эксперта, может длиться годами.

С точки зрения закона все достаточно четко. В большинстве случаев ответственность несет управляющая компания, если прорыв случился на общедомовом имуществе — стояках, лежаках, элементах систем отопления и водоснабжения. Верховный Суд не раз подчеркивал: при управлении многоквартирным домом управляющая организация отвечает перед собственниками за надлежащее содержание общего имущества. Засор канализационного стояка или разрыв трубы горячего водоснабжения — тоже зона ответственности УК.

На практике же все сложнее: люди не хотят признавать свою вину, управляющие компании не хотят платить, и конфликт переходит в суд, где обе стороны тратят время, деньги и нервы. Якубович предлагает три шага, чтобы не доводить до этого. Сначала зафиксировать факт залива: пригласить представителя УК, составить акт, сфотографировать повреждения. Затем попробовать договориться — иногда достаточно просто поговорить без взаимных обвинений. И наконец, медиация: опыт показывает, что большинство коммунальных споров решается на ранней стадии, если есть нейтральный посредник, помогающий сторонам услышать друг друга.

Проблема в том, что медиация в России пока не стала массовой практикой. По данным Судебного департамента при Верховном Суде, в 2024 году из 28 млн гражданских дел медиативные соглашения заключили лишь в 463 случаях — доли процента от общего числа. Цифры мизерные, но потенциал за ними стоит немалый.

Если коммунальные споры должны решаться быстрее и дешевле, развивать нужно именно этот инструмент, резюмирует эксперт. Пока же приходится констатировать: споры вокруг труб — это еще и про доверие, готовность договариваться и умение признавать свою ответственность. А пока этого не хватает, суды будут завалены исками, а соседи — годами жить в состоянии войны.