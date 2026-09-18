Россияне рассказали, что покупают на распродажах: лидируют не продукты и не техника, а совсем другое

Центр изучения потребительского поведения «Роскачества» и «Финансы Mail» выяснили , как россияне относятся к сезонным распродажам. В опросе участвовали 3600 респондентов.

Чаще всего на распродажах покупают одежду и обувь — так ответили 45% опрошенных. Продукты во время акций приобретают 11%, электронику и технику — 10%, косметику — 3%.

Время от времени в распродажах участвуют 52% россиян, еще 9% делают это регулярно. Раньше пользовались такими предложениями, но перестали 10%, а 28% не участвуют вовсе. Половина опрошенных допускает, что скидки иногда бывают настоящими, тогда как 41% считает снижение цен уловкой.