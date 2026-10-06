«Победа» раздает билеты за ₽999: куда можно улететь до полуночи?

Авиакомпания «Победа» объявила распродажу билетов, в рамках которой перелет из Москвы в Казань и Сочи обойдется в ₽1 тыс. в одну сторону. Купить билеты по акции можно сегодня до полуночи, а отправиться в путешествие — до 27 марта 2027 года. Перевозчик предлагает 17 внутренних направлений по цене ₽999, на многих маршрутах есть места за ₽1,5 тыс. и ₽2 тыс.

Как проверила редакция TourDom.ru, предложения действительно доступны. Например, за ₽1 тыс. можно улететь из Казани в Москву на осенние каникулы и вернуться обратно за ту же сумму. Аналогичный round trip возможен в начале зимы из Москвы в Сочи: вылет 2 декабря, возвращение 9-го. Есть варианты из Санкт-Петербурга в Калининград в конце декабря или сразу после новогодних праздников. Перелет из Москвы в Калининград обойдется в ₽1,5 тыс., столько же — из Уфы и Казани в Сочи или из Новосибирска в Москву. За ₽2 тыс. можно попасть в столицу из Челябинска, Ставрополя и Владикавказа.

Зарубежные направления дороже, но на фоне других перевозчиков выглядят интересно. В Стамбул из Москвы, Казани и Краснодара можно улететь за ₽5 тыс. (€52). Билеты из Внуково в Анталью также доступны за €52, обратно в декабре — марте еще дешевле — за ₽4,5 тыс. (€47). Недельный round trip в Дубай из Москвы в начале высокого сезона стоит ₽10 тыс. Есть предложения и в Абу-Даби.

Все цены относятся к базовому тарифу: он невозвратный, без багажа и выбора места. Возврат может обойтись дороже самого билета. Тем не менее желающих много: еще пару часов назад билеты в Дубай на первые числа декабря за ₽5 тыс. были в продаже, сейчас их уже нет.