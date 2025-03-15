Минобороны РФ показало кадры из освобожденной Суджи

Министерство обороны РФ опубликовало видео из освобожденной от ВСУ Суджи в Курской области. Кадры появились в телеграм-канале оборонного ведомства.

На них видно, как практически все здания, в том числе частные жилые дома и многоквартирные постройки, разрушены в результате боев. Российские военные свободно передвигаются по улицам Суджи, осматривая окрестности города.

13 марта Минобороны РФ официально объявило о полном освобождении Суджи. Отмечалось, что в операции по взятии под контроль российского города участвовали бойцы подразделения «Север» ВС РФ.

Суджа подверглась массированному удару со стороны ВСУ 6 августа 2024 года, когда украинские войска незаконного вторглись в Курскую область и захватили населенные пункты, которые находятся в окрестностях города и у границы с Украиной.

О том, что операция по вытеснению врага из российского региона близится к успешно завершению, стало известно после того, как президент РФ Владимир Путин отправился на курское направление для проведения оперативного совещания.

В пятницу, 14 марта, российский президент обратился к украинскими военным в Курской области и предложил им сложить оружие. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о переговорах с Путиным. Американский лидер позже заявил, что попросил Путина «пощадить» солдат ВСУ, оставшихся в Курской области.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинтшейн сообщил о разрушении исторического здания краеведческого музея в Судже.