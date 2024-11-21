Президент Сербии Вучич: Путин не блефует, когда речь идет о защите России

Президент Сербии Александар Вучич выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин готов применить все доступные средства для защиты своей страны. Об этом сербский лидер заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Как передает РИА Новости, Вучич подчеркнул, что только те, кто не знаком с Путиным, могут испытывать сомнения относительно его намерений применить оружие в критической ситуации.

«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуется, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете или вы ненормальны», — сказал Вучич.

Во время встречи с Фицо глава Сербии призвал мировое сообщество серьезно воспринимать эти предупреждения и не считать, что Путин блефует.

Несколько дней назад стало известно, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS.

19 ноября украинские СМИ сообщили, что ВСУ ударили по российской территории указанными американскими ракетами впервые после разрешения со стороны руководства США.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ атаковали объекты в Брянской области шестью ракетами ATACMS.

В Кремле эту ситуацию не оставили без внимания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрешение Байдена ударять по территории России, заявил, что такие действия угрожают новым витком напряженности в конфликте.

Кроме того, представитель Кремля напомнил о словах Владимира Путина, который ранее четко донес позицию Москвы относительно ударов по российской территории.