Сервис Flightradar24 показал возможный борт с делегацией РФ, вылетевший из Стамбула

Борт с вероятной делегацией России, участвующей в переговорах с Украиной в Стамбуле, покинул аэропорт турецкого города. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По данным портала, специальный самолет покинут Стамбул в 19:57 мск и сейчас, вероятнее всего, направляется в Москву. Ранее о том, что представители Москвы после двухчасовых переговоров с делегацией Украины вернутся в российскую столицу, сообщил источник ТАСС.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры между Россией и Украиной. РФ представляла делегация во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским. В состав группы вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы Министерства обороны РФ Александр Фомин.

Кроме того, Россия представила состав экспертов, которыми были первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, а также заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Украинскую делегацию представлял глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. Также в состав переговорной группы вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, первый зампред Службы внешней разведки (СВР) Олег Луговской, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий, заместитель начальника штаба командования ВС Украины Евгений Шинкарев и заместитель начальника штаба командования ВМС Александр Дьяков.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал делегацию РФ на переговорах в Стамбуле «бутафорной», на что сразу же получил резкий ответ от официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) РФ Марии Захаровой.