В Кремле прокомментировали стрельбу в школе Брянска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал трагедию в гимназии №5 в Брянске, в результате которой погибло два человека. Его слова приводят РИА Новости.

«Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами...», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что специалисты должны провести работу по выяснению причин случившегося, а именно того, почему не сработали ранее предпринятые меры.

Утром 7 декабря 14-летняя ученица гимназии устроила стрельбу во время урока. Девочка пронесла в тубусе охотничье ружье «Бекас-3», из которого сделала пару выстрелов по своим одноклассникам. Как пишут СМИ, в частности Shot и Baza, на входе стоял металлоискатель, однако он не сработал. Источники уточняют, что конструкцию забрали на экспертизу.

В результате трагического инцидента погибло два человека – одноклассница стрелявшей и она сама. Девочка совершила суицид. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства. На месте происшествия работают следователи и сотрудники правоохранительных органов.

СМИ сообщали, что отца девочки арестовали и увезли на допрос. Следователи выясняют, как оружие могло оказаться в руках у несовершеннолетней. В результате стрельбы пострадали пять детей, которых доставили в больницу.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, власти региона окажут семьям пострадавших помощь. Он выразил соболезнования в связи с трагедией.