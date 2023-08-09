«Известия»: под завалами в Сергиевом Посаде может находиться водитель главы пиротехнической компании

Под завалами в Сергиевом Посаде может находиться водитель генерального директора пиротехнической фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Известия» .

По информации собеседника издания, место, где водитель обычно ждал своего начальника Сергея Чанкаева, находится возле эпицентра взрыва.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел сегодня в 10:40. ЧП случилось на складе, принадлежащем именно «Пиро-Россу». По данным СМИ, с гендиректором данной фирмы уже работают правоохранители.

Склад частной компании находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Сотрудников предприятия экстренно эвакуировали.

Сейчас в Сергиевом Посаде продолжается разбор завалов. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который оперативно прибыл на место, под завалами могут находиться пять человек.

К этому часу известно, что за помощью к медикам обратились не менее пятидесяти шести человек.

Губернатор Андрей Воробьев также подчеркнул, что власти Подмосковья окажут помощь всем пострадавшим от взрыва.