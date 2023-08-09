«Известия»: под завалами в Сергиевом Посаде может находиться водитель главы пиротехнической компании
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Под завалами в Сергиевом Посаде может находиться водитель генерального директора пиротехнической фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Известия».
По информации собеседника издания, место, где водитель обычно ждал своего начальника Сергея Чанкаева, находится возле эпицентра взрыва.
Взрыв в Сергиевом Посаде произошел сегодня в 10:40. ЧП случилось на складе, принадлежащем именно «Пиро-Россу». По данным СМИ, с гендиректором данной фирмы уже работают правоохранители.
Склад частной компании находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Сотрудников предприятия экстренно эвакуировали.
Сейчас в Сергиевом Посаде продолжается разбор завалов. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который оперативно прибыл на место, под завалами могут находиться пять человек.
К этому часу известно, что за помощью к медикам обратились не менее пятидесяти шести человек.
Губернатор Андрей Воробьев также подчеркнул, что власти Подмосковья окажут помощь всем пострадавшим от взрыва.