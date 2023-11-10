Подмосковье поможет Москве восстановить обрушившийся мост через реку Пахру

Автомобильный мост через реку Пахру рядом с подмосковной деревней Кутьино в 2013 году вместе с дорогой был передан на обслуживание Москвы, когда произошло изменение границ между субъектами. Об этом в интервью «360» сообщил глава Минтранса Московской области Алексей Гержик.

Министр подчеркнул, что Подмосковье поможет столице в восстановлении моста. Ремонтные работы будут завершены в кратчайшие сроки. На месте уже работают специалисты, которые обследуют конструкции.

Автомобильный мост через Пахру на участке дороги Дубровицы — Щапово обрушился днем в пятницу. В результате пострадала женщина — водитель легковой машины. Сейчас она находится в больнице, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

О ситуации доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Возбуждено уголовное дело о халатности. Установление всех обстоятельств и причин ЧП контролирует прокуратура.