Дочь Старовойта трогательно попрощалась с ним на похоронах в Петербурге

На траурной церемонии прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом и экс-главой Курской области его младшая дочь обратилась к покойному отцу с прощальной речью, передает URA.RU.

Девушка выразила сожаление, что отец не посетит ее выпускной и не увидит, как она окончит университет и станет врачом.

«Все наши успехи, чего бы мы ни достигли, это будет благодаря тебе. Несмотря на то что ты уходишь сейчас, наша связь не обрывается», — сказала дочь бывшего министра.

Старшая дочь Старовойта также поблагодарила отца за то, что он сделал для них, отметив, что он «был всем».

Эти трогательные слова стали кульминацией церемонии прощания, собравшей родственников и друзей Старовойта, а также его коллег из федеральных ведомств.

Чиновника похоронили в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Попрощаться с ним пришла его возлюбленная Полина вместе с матерью.

Напомним, Старовойта нашли мертвым в понедельник, 7 июля, с огнестрельным оружием. Чиновник наложил на себя руки. За пару часов до этого президент РФ Владимир Путин снял его с должности главы Минтранса.

Предварительно, Старовойт может быть замешан в схеме крупного мошенничества во время работы на посту губернатора Курской области. По данными СМИ, ему могло грозить до 20 лет тюрьмы по делу о растрате.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие Владимира Путина на прощании с Романом Старовойтом.